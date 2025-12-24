ISRO के लिए ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट का लॉन्च भविष्य के लिए क्यों है बहुत महत्वपूर्ण?

महत्व ISRO के लिए क्यों अहम है यह मिशन? यह मिशन ISRO के लिए इसलिए अहम है, क्योंकि इससे उसकी कमर्शियल लॉन्च क्षमता और भरोसे को मजबूती मिली है। LVM3 की यह छठी ऑपरेशनल उड़ान और तीसरी कमर्शियल फ्लाइट है। इससे पहले भी ISRO ने वनवेब जैसे बड़े मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 के जरिए ISRO ने दिखाया है कि वह भारी और जटिल सैटेलाइट को कम लागत में सुरक्षित रूप से लॉन्च करने में सक्षम है।

सैटेलाइट डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी की नई राह ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को सीधे स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे बेहद खास बनाता है। यह पारंपरिक ग्राउंड स्टेशन आधारित सिस्टम से अलग है और नई तकनीक पर काम करता है। इस सैटेलाइट के जरिए 4G और 5G सेवाएं, कॉल, मैसेज और डाटा उन इलाकों तक पहुंच सकेगा जहां अभी नेटवर्क नहीं है। इस तकनीक से दूरदराज और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।

