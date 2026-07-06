बड़ी टेक कंपनियों पर सरकार की बढ़ी सख्ती

मेटा और दूसरी टेक कंपनियों पर केंद्र सरकार क्यों अपना रही कड़ा रुख?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:30 pm Jul 06, 202602:30 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने पिछले तीन हफ्तों में कई बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में सख्त कदम उठाए हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजे गए हैं या जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी वजह से कई मामलों में कंपनियों से जवाब मांगा गया है और कुछ फीचर पर रोक भी लगाई गई।