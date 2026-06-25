ISS को समुद्र में गिराने की तैयारी

ISS को समुद्र में गिराने की नासा की योजना पर क्यों उठे सवाल?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:55 pm Jun 25, 202604:55 pm

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) को 2030 के आसपास रिटायर करने की तैयारी के बीच नासा की योजना पर सवाल उठने लगे हैं। एजेंसी स्टेशन को नियंत्रित तरीके से दक्षिणी प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो क्षेत्र में गिराने की योजना बना रही है। हालांकि, समुद्री पर्यावरण से जुड़े कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रक्रिया से पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय नियमों से जुड़े कई सवाल खड़े हो सकते हैं। इससे इस योजना पर लगातार बहस और चर्चा हो रही है।