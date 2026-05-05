नासा के बजट में कटौती अंतरिक्ष में अमेरिका के भविष्य के लिए क्यों है खतरा?

अमेरिका के प्लैनेटरी सोसाइटी की CEO जेनिफर वॉन ने नासा के बजट में प्रस्तावित कटौती को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है और इससे कई बड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। वॉन के अनुसार, उनकी संस्था इस मुद्दे पर फिर से आवाज उठाने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि इस तरह के फैसलों पर सभी का ध्यान जाना जरूरी है, ताकि समय रहते इसे रोका जा सके।

खतरा नासा के लिए क्यों माना जा रहा खतरा? वॉन का कहना है कि बजट में कटौती से नासा के कई जरूरी वैज्ञानिक मिशन रुक सकते हैं। इसमें चंद्रा एक्स-रे टेलिस्कोप और मार्स ओडिसी जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे फैसले भविष्य की खोज और रिसर्च को कमजोर करते हैं। इससे नई तकनीक और खोज की रफ्तार धीमी हो सकती है। यही वजह है कि इसे अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और नासा की प्रगति के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है।

बजट कितनी कटौती और क्या है बजट की स्थिति? रिपोर्ट के मुताबिक, नासा के बजट में करीब 23 प्रतिशत तक कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। इससे एजेंसी का कुल बजट घटकर लगभग 18.8 अरब डॉलर (लगभग 1,800 अरब रुपये) तक आ सकता है। यह वही स्तर है जिसे पहले भी स्वीकार नहीं किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी कटौती से कई नए और चल रहे प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है और कई योजनाएं रुक सकती हैं या धीमी पड़ सकती हैं।

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असर नौकरियों और प्रेरणा पर असर वॉन ने यह भी कहा कि बार-बार बजट में कटौती से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के करियर पर असर पड़ता है। इससे लोग स्थिर काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों की ओर जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह का माहौल नई पीढ़ी को भी स्पेस साइंस में आने से रोक सकता है। इससे प्रेरणा कम होती है और लंबे समय में वैज्ञानिक क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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