AC, स्मार्ट टीवी और वाशिंग मशीन जैसे उपकरण 1 अक्टूबर से क्यों हो सकते हैं महंगे?
क्या है खबर?
घरेलू बाजार में एयर-कंडीशनर, LED टीवी, वॉशिंग मशीन और दूसरे घरेलू उपकरण आज (1 अक्टूबर) से महंगे हो सकते हैं। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कई कंपनियां इनकी कीमतों में करीब 5 से 8 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं। यह बढ़ोतरी त्योहारी खरीदारी से ठीक पहले हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में कंपनियों की ओर से कीमतें बढ़ाने का यह तीसरा दौर होगा, जिससे ग्राहकों का खर्च बढ़ सकता है।
वजह
क्यों महंगे हो सकते हैं उपकरण?
इन सामानों की कीमतें बढ़ने की मुख्य वजह उत्पादन लागत में बढ़ोतरी बताई जा रही है।
कॉपर, स्टील और एल्युमीनियम जैसे जरूरी सामान महंगे हुए हैं। इसके अलावा, कच्चे तेल से जुड़े उत्पादों, माल ढुलाई और दूसरी लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है।
डॉलर और रुपये में बदलाव का असर भी कंपनियों की लागत पर पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ाने का दबाव है।
उपकरण
AC और TV भी होंगे महंगे
एयर-कंडीशनर की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
कुछ कंपनियां एक अक्टूबर से AC के दाम करीब 5 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में हैं, जबकि कुछ ने पहले ही कीमतें बढ़ा दी हैं। LED टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे सामान भी करीब 2 से 4 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं।
हालांकि, दुकानों पर रखा पुराना स्टॉक कुछ समय तक पुरानी कीमतों पर मिल सकता है, जिससे ग्राहकों को तुरंत बढ़ी कीमत का असर नहीं होगा।
आशंका
दिवाली के बाद भी बढ़ सकते हैं दाम
त्योहारी सीजन में कंपनियों के सामने कीमत बढ़ाने और बिक्री बनाए रखने की चुनौती रहेगी।
कुछ कंपनियों का मानना है कि महंगे सामान से खरीदारी पर असर पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक इस दौरान छूट और ऑफर की उम्मीद करते हैं। लागत बढ़ी तो दिवाली के बाद भी कीमतें बढ़ सकती हैं।
कुछ कंपनियां दिसंबर और जनवरी में भी बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। ऐसे में घरेलू उपकरण खरीदने वालों को आने वाले महीनों में ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।