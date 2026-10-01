AC, स्मार्ट टीवी और वाशिंग मशीन जैसे उपकरण 1 अक्टूबर से क्यों हो सकते हैं महंगे?

एयर-कंडीशनर की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

कुछ कंपनियां एक अक्टूबर से AC के दाम करीब 5 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में हैं, जबकि कुछ ने पहले ही कीमतें बढ़ा दी हैं। LED टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे सामान भी करीब 2 से 4 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं।

हालांकि, दुकानों पर रखा पुराना स्टॉक कुछ समय तक पुरानी कीमतों पर मिल सकता है, जिससे ग्राहकों को तुरंत बढ़ी कीमत का असर नहीं होगा।