कर्मचारियों के इस्तीफों पर ISRO हुआ सख्त

ISRO के लगभग 100 कर्मचारियों ने छोड़ी नौकरी, अब क्यों सख्त हुआ संस्थान?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:48 am Jul 16, 202611:48 am

क्या है खबर?

गगनयान और दूसरे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफों को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अब सख्त हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, 14 जुलाई को अंतरिक्ष विभाग ने एक आंतरिक आदेश जारी किया है। इसका मकसद राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर अचानक असर पड़ने से रोकना है। अब ऐसे कर्मचारियों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों की पहले से ज्यादा सावधानी के साथ समीक्षा की जाएगी।