NEET परीक्षा के कारण लगाया गया था प्रतिबंध

भारत में अब भी क्यों नहीं चल रहा है टेलीग्राम? यहां जानिए जवाब

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:45 pm Jun 22, 202605:45 pm

क्या है खबर?

भारत में टेलीग्राम अब यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों ने पूछा है कि NEET-UG परीक्षा होने के बाद भी ऐप क्यों नहीं चल रहा है। कुछ यूजर्स को उम्मीद थी कि 22 जून आते ही सेवा बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐप के अब भी बंद रहने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़े पोस्ट और सवालों की बाढ़ आ गई है।