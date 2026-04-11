OpenAI ने एक्सियोस से संंबंधित सुरक्षा खामी का पता लगाया है

OpenAI ने मैक यूजर्स क्यों दी ChatGPT को अपडेट करने की सलाह?

क्या है खबर?

OpenAI ने लोकप्रिय थर्ड-पार्टी डेवलपर लाइब्रेरी एक्सियोस से संबंधित एक सुरक्षा समस्या का पता चलने के बाद मैकOS यूजर्स से अपने ChatGPT ऐप्स को अपडेट करने की सलाह दी है। कंपनी ने कहा है कि उसे यूजर्स डेटा लीक या हैकिंग का कोई संकेत नहीं मिला है और न ही उसके सिस्टम से छेड़छाड़ की गई या उसके सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का बदलाव किया गया था। कंपनी एहतियात के तौर पर नए सुरक्षा उपाय लागू कर रही है।