OpenAI अपने AI मॉडल ट्रेन करने के लिए ऐपल मैक मिनी और स्टूडियो का इस्तेमाल कर रही है

क्यों हजारों मैक मिनी खरीद रही OpenAI? जानिए इसके पीछे की वजह

क्या है खबर?

OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब्स अब ज्यादा कंप्यूटिंग पावर पाने की कोशिश में मॉडल को ट्रेन करने के लिए मैक मिनी और मैक स्टूडियो का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ChatGPT निर्माता ने हजारों की संख्या में ऐपल के डिवाइस खरीदे हैं, जबकि क्लाउड निर्माता, अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के जरिए मैक मिनी किराए पर ले रही है। ये कदम AI डेवलपमेंट में ऐपल के हार्डवेयर की भूमिका की ओर इशारा करते हैं।