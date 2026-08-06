क्या फोन को बार-बार पूरी तरह डिस्चार्ज करना सही है?

अधिकांश विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बैटरी का स्तर लगभग 20 से 30 प्रतिशत रहने पर फोन चार्ज कर देना चाहिए।

वहीं 80 से 90 प्रतिशत तक चार्ज करना भी बैटरी के लिए अच्छा माना जाता है। जरूरत न होने पर हर बार 100 प्रतिशत तक चार्ज करना भी जरूरी नहीं होता।

इस तरह की चार्जिंग आदत बैटरी की उम्र बढ़ाने और बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद करती है तथा लंबे समय तक अच्छी बैकअप क्षमता बनाए रखती है।