क्या फोन को बार-बार पूरी तरह डिस्चार्ज करना सही है?
क्या है खबर?
आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसकी देखभाल का तरीका पुराने फोन से अलग होता है। कई लोग बैटरी को हर बार 0 प्रतिशत तक खत्म होने के बाद ही चार्ज करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे सही आदत नहीं मानते। बार-बार पूरी तरह बैटरी खत्म करने से उसकी क्षमता धीरे-धीरे कम हो सकती है। सही चार्जिंग की आदत अपनाकर फोन की बैटरी को लंबे समय तक बेहतर रखा जा सकता है।
#1
पूरी तरह डिस्चार्ज करना क्यों ठीक नहीं?
फोन की बैटरी को बार-बार 0 प्रतिशत तक पहुंचाना सही तरीका नहीं है।
ऐसा करने से बैटरी की सेहत पर धीरे-धीरे असर पड़ सकता है और उसकी चार्ज रखने की क्षमता कम होने लगती है। अगर यह आदत लंबे समय तक जारी रहे तो बैटरी जल्दी खराब हो सकती है।
इसलिए बैटरी पूरी तरह खत्म होने का इंतजार करने के बजाय समय रहते फोन चार्ज करना बेहतर माना जाता है और इससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता।
#2
कब चार्ज करना सबसे बेहतर माना जाता है?
अधिकांश विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बैटरी का स्तर लगभग 20 से 30 प्रतिशत रहने पर फोन चार्ज कर देना चाहिए।
वहीं 80 से 90 प्रतिशत तक चार्ज करना भी बैटरी के लिए अच्छा माना जाता है। जरूरत न होने पर हर बार 100 प्रतिशत तक चार्ज करना भी जरूरी नहीं होता।
इस तरह की चार्जिंग आदत बैटरी की उम्र बढ़ाने और बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद करती है तथा लंबे समय तक अच्छी बैकअप क्षमता बनाए रखती है।
#3
बैटरी को लंबे समय तक कैसे रखें सुरक्षित?
फोन को तेज गर्मी, धूप या बहुत अधिक तापमान वाली जगह पर इस्तेमाल करने से भी बैटरी पर असर पड़ सकता है।
हमेशा अच्छी गुणवत्ता का चार्जर इस्तेमाल करें और चार्जिंग के दौरान फोन पर बहुत ज्यादा भारी काम करने से बचें।
सही चार्जिंग आदत, नियमित देखभाल और सावधानी से इस्तेमाल करने पर बैटरी लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहती है और बार-बार बदलने की जरूरत भी कम पड़ती है, जिससे अनावश्यक खर्च से भी बचा जा सकता है।