स्विफ्ट टेलीस्कोप पृथ्वी पर गिरने से बचाना क्यों है नासा के लिए जरूरी? जानिए इसकी खासियत

योजना

टेलीस्कोप को बचाने के लिए क्या है योजना?

नासा ने इस मिशन के लिए कैटालिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज को 3 करोड़ डॉलर (लगभग 30 करोड़ रुपये) का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके तहत लिंक नाम का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट 3 रोबोटिक भुजाओं की मदद से स्विफ्ट को पकड़कर उसकी कक्षा 360 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक ले जाएगा। इसके बाद टेलीस्कोप फिर से वैज्ञानिक अध्ययन शुरू कर सकेगा। यह मिशन भविष्य में हबल जैसे दूसरे पुराने टेलीस्कोप की मरम्मत और उनकी उम्र बढ़ाने का रास्ता भी खोल सकता है।