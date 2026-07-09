ट्रूकॉलर समेत कॉलर ID ऐप्स पर सख्ती चाहता है TRAI

ट्रूकॉलर समेत कॉलर ID ऐप्स पर क्यों सख्ती चाहता है TRAI?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:36 pm Jul 09, 202606:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पैम कॉल पर सख्ती बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, TRAI ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ऐसी शक्तियां देने का अनुरोध किया है, जिससे कॉलर पहचान और कॉल प्रबंधन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की जा सके। TRAI का मानना है कि कई बार वैध व्यावसायिक कॉल गलत तरीके से स्पैम बताकर ब्लॉक या टैग कर दी जाती हैं।