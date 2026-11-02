नासा का हबल टेलीस्कोप खतरे में है

हबल टेलीस्कोप को बचाने के लिए नासा को निजी कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ रही?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:39 pm Nov 02, 202603:39 pm

क्या है खबर?

नासा का मशहूर हबल स्पेस टेलीस्कोप अब खुद मुश्किल में है। साल 1990 में पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए इस टेलीस्कोप ने 3 दशक से ज्यादा समय तक ब्रह्मांड की कई अहम तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाईं, लेकिन अब इसकी कक्षा की ऊंचाई लगातार कम हो रही है। मौजूदा स्थिति में यह 2033 या 2034 तक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। इसके नीचे गिरने से धरती पर लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।