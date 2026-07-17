स्पेस-X को आखिरी सेकंड में स्टारशिप लॉन्च करना पड़ा रद्द

स्पेस-X को आखिरी सेकंड में स्टारशिप लॉन्च क्यों करना पड़ा रद्द?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:00 am Jul 17, 202609:00 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X को अपने स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान से ठीक पहले आज (17 जुलाई) बड़ा झटका लगा है। टेक्सास स्थित स्टारबेस लॉन्च साइट से गुरुवार को होने वाला लॉन्च आखिरी सेकंड में अपने आप रुक गया। इसके बाद कंपनी ने मिशन को फिलहाल टाल दिया। अब इंजीनियर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि रॉकेट को सुरक्षित तरीके से दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जा सके।