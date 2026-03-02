OpenAI ने अमेरिकी सेना के साथ जल्दबाजी में क्यों किया नया समझौता?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने हाल ही में अमेरिकी सेना के साथ एक महत्वपूर्ण सौदा किया है। यह समझौता अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ AI तकनीक के इस्तेमाल को लेकर हुआ है। इससे पहले सरकार ने एंथ्रोपिक के साथ अपनी डील खत्म कर दी थी और इसी फैसले के तुरंत बाद OpenAI आगे आया। हालांकि, इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर कंपनी की आलोचना भी हुई और कई लोगों ने इसे जल्दबाजी बताया है।

वजह जल्दबाजी क्यों मानी गई? OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने माना कि यह फैसला कुछ हद तक जल्दबाजी में लिया गया था। उन्होंने कहा कि कंपनी सेना और AI उद्योग के बीच बढ़ते तनाव को कम करना चाहती थी। ऑल्टमैन के अनुसार, अगर यह कदम सही साबित होता है तो यह समझदारी माना जाएगा। हालांकि, अगर हालात ठीक नहीं रहे, तो कंपनी को लापरवाह कहा जा सकता है। यही वजह है कि इस डील पर बहस तेज हो गई है।

शर्तें कंपनी की तीन स्पष्ट शर्तें OpenAI ने साफ किया है कि उसके AI मॉडल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी या ऑटोनॉमस हथियारों के लिए नहीं किया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि AI का उपयोग ऐसे फैसलों में नहीं होगा, जो सीधे लोगों के अधिकारों को प्रभावित करें। मॉडल केवल क्लाउड के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे उन्हें सीधे हथियार सिस्टम या सैन्य उपकरणों में जोड़ा नहीं जा सकेगा। यह सुरक्षा की कई परतों वाला तरीका बताया गया है।

