ऑर्गन चिप मानव कोशिका से बनी होती है

नासा ने आर्टेमिस II के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्यों भेजे ऑर्गन चिप्स?

क्या है खबर?

नासा ने चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए आर्टेमिस II मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यान में छोटे USB के आकार के डिवाइस भेजे गए थे, जिन्हें 'ऑर्गन चिप्स' के नाम से जाना जाता है। इन चिप्स में जीवित मानव कोशिकाएं इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि वे शरीर के अंदर वास्तविक अंगों की कार्यप्रणाली की नकल करती हैं। चिप्स अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दान किए गए अस्थि मज्जा कोशिकाओं का उपयोग करके बनाए थे।