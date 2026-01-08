नासा को क्यों रद्द करना पड़ा आज होने वाला स्पेस वॉक?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज (8 जनवरी) अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से होने वाले एक महत्वपूर्ण स्पेस वॉक को रद्द कर दिया है। भारतीय समय के अनुसार, ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को आज शाम करीब 06:30 बजे स्पेस वॉक करनी थी। यह स्पेस वॉक स्टेशन के रखरखाव से जुड़े जरूरी कामों के लिए तय की गई थी। हालांकि, आखिरी समय में नासा ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे टालने का फैसला लिया।

वजह मेडिकल कारणों से लिया गया फैसला नासा ने बताया कि स्पेस वॉक को रद्द करने का फैसला एक अंतरिक्ष यात्री की मेडिकल स्थिति को देखते हुए लिया गया है। एजेंसी आमतौर पर अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत से जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करती। नासा ने साफ किया कि यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है। संबंधित अंतरिक्ष यात्री की हालत स्थिर बताई गई है, लेकिन पूरी जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेस वॉक को आगे के लिए टाल दिया गया।

मेडिकल समस्याएं पहले भी सामने आ चुकी हैं मेडिकल समस्याएं नासा के मिशनों के दौरान पहले भी मेडिकल दिक्कतों के मामले सामने आते रहे हैं। माइक्रोग्रैविटी में कई अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस अडैप्टेशन सिंड्रोम जैसी समस्या होती है, जिसमें चक्कर और उल्टी शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य मामलों में खून का थक्का बनने जैसी बहुत सी गंभीर स्थितियां भी रिसर्च के दौरान सामने आई हैं। हालांकि, इन घटनाओं में प्रभावित अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती है।

