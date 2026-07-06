चीन में AI एजेंट्स पर सख्ती

चीन में क्यों बंद होने जा रहे हैं कई कंपनियों के AI एजेंट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:47 am Jul 06, 202611:47 am

क्या है खबर?

चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नए सरकारी नियम लागू होने से पहले बाइटडांस के डोबाओ और अलीबाबा के क्वेन जैसे लोकप्रिय AI ऐप अपने कस्टम AI एजेंट फीचर बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनियों ने यूजर्स को इसकी जानकारी भी दे दी है। माना जा रहा है कि यह फैसला 15 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों का पालन करने और जरूरी बदलाव करने के लिए लिया गया है।