यहां से यह ब्रह्मांड के बड़े हिस्से का अध्ययन करेगा

रोमन जैसे स्पेस टेलिस्कोप आखिर धरती पर मौजूद टेलिस्कोप से क्यों होते हैं बेहतर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:07 am Sep 01, 202609:07 am

क्या है खबर?

नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप सफल लॉन्च के बाद अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। इसे स्पेस-X के फाल्कन हेवी रॉकेट से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रवाना किया गया। रोमन करीब 16 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट-2 यानी L2 के आसपास काम करेगा। यहां से यह ब्रह्मांड के बड़े हिस्से का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों को डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और सौरमंडल से बाहर मौजूद ग्रहों की जानकारी मिलने की उम्मीद है।