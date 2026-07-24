ब्रिटेन ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्री नियुक्त किया है

कौन हैं बिहार में जन्मे कनिष्क नारायण जो बने ब्रिटेन के पहले AI मंत्री?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:54 am Jul 24, 202611:54 am

क्या है खबर?

ब्रिटेन ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्री नियुक्त किया है। इस जिम्मेदारी के लिए भारत में जन्मे सांसद कनिष्क नारायण को चुना गया है। उनकी नियुक्ति के बाद भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। यह फैसला AI क्षेत्र में ब्रिटेन की नई रणनीति को मजबूत करेगा। नारायण इस नई जिम्मेदारी को संभालने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं और इसे देश के तकनीकी भविष्य के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।