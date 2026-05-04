कौन हैं भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन? 

नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन इस साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर जाने वाले हैं। यह उनका पहला स्पेस मिशन होगा, जिसे लेकर वे काफी चर्चा में हैं और लगातार अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। यह खास मिशन 14 जुलाई को लॉन्च होने की संभावना है। इस उड़ान को अनिल मेनन के करियर का बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है और इससे उन्हें नया अनुभव और सीखने का मौका मिलेगा।

पढ़ाई कौन हैं अनिल मेनन और उनकी पढ़ाई? अनिल मेनन को नासा ने साल 2021 में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना था और वे तेजी से आगे बढ़े हैं। उनके पास मेडिसिन और इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्रों में अच्छी और मजबूत पढ़ाई का अनुभव है। एस्ट्रोनॉट बनने से पहले उन्होंने फ्लाइट सर्जन के रूप में काम किया था और कई अहम जिम्मेदारियां संभाली थीं। इसके अलावा, उन्होंने स्पेस-X के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मेडिकल सपोर्ट सिस्टम तैयार करने में भी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

काम मिशन में क्या होगा उनका काम? इस मिशन के दौरान मेनन वैज्ञानिक प्रयोग करने में मदद करेंगे और अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा, वे स्पेस स्टेशन के रखरखाव और स्पेसवॉक जैसे कई अहम कामों में भी हिस्सा ले सकते हैं। यह मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चल रहे रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और नई महत्वपूर्ण जानकारी देगा। मेनन का काम इस मिशन को सफल बनाने में काफी अहम और जरूरी माना जा रहा है।

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