आशा शर्मा 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ी थीं

कौन हैं भारतीय मूल की आशा शर्मा, जिन्हें बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग डिवीजन का नया CEO?

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल की आशा शर्मा को अपने गेमिंग डिवीजन का नया कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है, जो एक्सबॉक्स के इतिहास में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन है। वह फिल स्पेंसर की जगह लेंगी, जो कंपनी में लगभग 4 दशकों के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नए नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नवाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और कंसोल, PC, मोबाइल और क्लाउड पर उपस्थिति का विस्तार करने की उम्मीद है।