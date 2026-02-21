कौन हैं भारतीय मूल की आशा शर्मा, जिन्हें बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग डिवीजन का नया CEO?
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल की आशा शर्मा को अपने गेमिंग डिवीजन का नया कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है, जो एक्सबॉक्स के इतिहास में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन है। वह फिल स्पेंसर की जगह लेंगी, जो कंपनी में लगभग 4 दशकों के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नए नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नवाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और कंसोल, PC, मोबाइल और क्लाउड पर उपस्थिति का विस्तार करने की उम्मीद है।
करियर
कैसा रहा है आशा शर्मा का करियर?
आशा शर्मा मिनेसोटा विश्वविद्यालय के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की पूर्व छात्रा हैं। पेशेवर प्रोफाइल के अनुसार, वह प्रौद्योगिकी, उत्पाद रणनीति और परिचालन नेतृत्व के क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों का अनुभव रखती हैं। इससे पहले वे माइक्रोसॉफ्ट के कोर AI विभाग में उत्पाद विकास की प्रमुख थीं। 2024 में इस कंपनी में शामिल होने से पहले वे इंस्टाकार्ट में मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर थीं इसके अलावा उन्होंने मेटा प्लेटफॉर्म्स में भी उत्पाद नेतृत्व की भूमिकाएं निभाईं।
चुनौती
नई CEO के सामने हैं ये चुनौतियां
नई CEO सीधे माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और CEO सत्या नडेल को रिपोर्ट करेंगी। उन्होंने कहा है कि वह तेजी से बदलते गेमिंग परिदृश्य के अनुरूप ढलते हुए एक्सबॉक्स के मुख्य दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इसमें सब्सक्रिप्शन सेवाएं, क्लाउड गेमिंग और बड़े पैमाने पर अधिग्रहण शामिल हैं। नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब गेमिंग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसके राजस्व में हाल के कुछ तिमाहियों में गिरावट आई है।