डैन हाउसर सैम के छोटे भाई हैं और रॉकस्टार गेम्स के शुरुआती रचनात्मक सदस्यों में शामिल रहे हैं।

उन्होंने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज के कई गेम की कहानी और संवाद लिखने में अहम योगदान दिया। गेम के किरदारों और उनकी कहानियों को खास पहचान दिलाने में भी उनकी भूमिका रही।

हालांकि, डैन ने 2020 में रॉकस्टार गेम्स छोड़ दिया और अपना अलग गेमिंग स्टूडियो शुरू किया। इसके बावजूद कंपनी के साथ उनके पुराने समझौते से उन्हें आर्थिक फायदा मिलता रहा।