AI कंपनी सर्वम AI से जुड़े देवेंद्र सिंह चपलोत

कौन हैं देवेंद्र सिंह चपलोत? एलन मस्क की xAI छोड़ अब सर्वम AI से जुड़े

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:19 pm Jul 31, 202605:19 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की AI कंपनी xAI में काम कर चुके AI शोधकर्ता देवेंद्र सिंह चपलोत अब भारत की AI कंपनी सर्वम AI से जुड़ गए हैं। उन्हें कंपनी ने पार्ट-टाइम सलाहकार बनाया है। इसकी जानकारी सर्वम इपोच 2026 कार्यक्रम के दौरान दी गई। सर्वम AI भारत में उन्नत फाउंडेशन AI मॉडल विकसित करने पर काम कर रही है। कंपनी का मानना है कि चपलोत के अनुभव से उसके रिसर्च और नए AI प्रोजेक्ट्स को बड़ी मजबूती मिलेगी।