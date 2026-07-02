मेटा ने एलेक्स शुल्त्स को कंपनी का पहला चीफ डाटा ऑफिसर नियुक्त किया है

कौन हैं मेटा के पहले मुख्य डाटा अधिकारी एलेक्स शुल्त्स?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:37 pm Jul 02, 202601:37 pm

क्या है खबर?

मेटा ने अपने लंबे समय से चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रहे एलेक्स शुल्त्स को कंपनी का पहला चीफ डाटा ऑफिसर नियुक्त किया है। यह नया पद कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डाटा सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। मेटा का कहना है कि भविष्य में AI को कंपनी के बड़े फैसलों और कामकाज का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। इसी रणनीति के तहत यह नया नेतृत्व बदलाव किया गया है।