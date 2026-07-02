कौन हैं मेटा के पहले मुख्य डाटा अधिकारी एलेक्स शुल्त्स?
क्या है खबर?
मेटा ने अपने लंबे समय से चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रहे एलेक्स शुल्त्स को कंपनी का पहला चीफ डाटा ऑफिसर नियुक्त किया है। यह नया पद कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डाटा सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। मेटा का कहना है कि भविष्य में AI को कंपनी के बड़े फैसलों और कामकाज का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। इसी रणनीति के तहत यह नया नेतृत्व बदलाव किया गया है।
परिचय
कौन हैं एलेक्स शुल्त्स?
शुल्त्स मेटा के सबसे अनुभवी अधिकारियों में शामिल हैं और वर्षों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने ग्लोबल मार्केटिंग, यूजर रिसर्च, डाटा एनालिटिक्स, ग्रोथ और बिजनेस रणनीति जैसे अहम क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने लिंक्डइन पर बताया कि नई भूमिका में उनका ध्यान AI आधारित एनालिटिक्स, रिसर्च और फैसले लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर रहेगा, ताकि कंपनी भविष्य की जरूरतों के अनुसार तेजी से आगे बढ़ सके।
डाटा सिस्टम
AI आधारित डाटा सिस्टम पर होगा फोकस
मेटा का मानना है कि आज के तेज दौर में पारंपरिक तरीके डाटा का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए कंपनी AI की मदद से नया डाटा सिस्टम तैयार कर रही है। अगले छह महीनों में एलेक्स शुल्त्स इसी सिस्टम को विकसित करने पर काम करेंगे। उम्मीद है कि भविष्य में यही ढांचा कंपनी के एनालिटिक्स, रिसर्च, बिजनेस इंटेलिजेंस और बेहतर फैसले लेने की प्रक्रिया का आधार बनेगा।
बदलाव
मार्केटिंग टीम में भी हुआ बड़ा बदलाव
शुल्त्स की नई नियुक्ति के बाद डेनिस मोरेनो को मेटा का नया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनाया गया है। वह अब कंपनी की वैश्विक मार्केटिंग टीम का नेतृत्व करेंगी। मेटा इस समय AI आधारित प्रोडक्ट, स्मार्ट ग्लास, विज्ञापन तकनीक और बिजनेस मैसेजिंग पर तेजी से निवेश कर रही है। कंपनी का मानना है कि नया नेतृत्व AI रणनीति को आगे बढ़ाने और भविष्य के कारोबार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।