स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 में कौनसी तकनीकों का किया है इस्तेमाल?

विक्रम-1 एक 4-स्टेज वाला रॉकेट है, जिसे सैटेलाइट्स को उनकी तय कक्षा (ऑर्बिट) में सही-सही पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसके शुरुआती 3 स्टेज में सॉलिड-फ्यूल प्रोपल्शन का इस्तेमाल होता है, जो स्काईरूट के कलाम सीरीज के इंजन से चलता है।

आखिरी स्टेज में दोबारा स्टार्ट हो सकने वाले रमन लिक्विड इंजन का इस्तेमाल होता है, जो आखिरी चरण में बेहतर कंट्रोल देता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से रॉकेट सैटेलाइट को सटीकता से तैनात कर पाता है।