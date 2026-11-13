12 नवंबर को देर रात शुरू हुई यह रुकावट दूसरे दिन भी दोपहर तक जारी है

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से कौन-कौन सी सेवाएं हुई हैं प्रभावित?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:15 pm Nov 13, 202602:15 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई तकनीकी खराबी अभी तक दूर नहीं हो सकी हैं। कंपनी ने अपने सर्विस स्टेटस पेज पर बताया कि माइक्रोसॉफ्ट 365 के घरेलू और व्यावसायिक अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अब भी कनेक्टिविटी की परेशानी हो रही है। 12 नवंबर को देर रात शुरू हुई यह रुकावट दूसरे दिन भी दोपहर तक जारी है। कंपनी ने कहा कि प्रभावित सेवाओं को सामान्य करने के लिए सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।