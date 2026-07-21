भारत समेत किन-किन देशों के पास है निजी अंतरिक्ष रॉकेट की क्षमता?
क्या है खबर?
भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने निजी रॉकेट विक्रम-1 का सफल लॉन्च कर नया इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की क्षमता रखती हैं। इस उपलब्धि को देश के बढ़ते अंतरिक्ष उद्योग और निजी क्षेत्र के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में नई पहचान बनी है।
अमेरिका
अमेरिका सबसे आगे
निजी अंतरिक्ष रॉकेट की बात करें तो अमेरिका इस क्षेत्र में सबसे आगे है।
यहां स्पेस-X, ब्लू ओरिजन और रॉकेट लैब जैसी निजी कंपनियां लगातार रॉकेट लॉन्च कर रही हैं। खासकर स्पेस-X का फाल्कन-9 दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रॉकेटों में शामिल है।
इन कंपनियों ने सैटेलाइट लॉन्च के साथ मानव मिशनों और व्यावसायिक अंतरिक्ष सेवाओं में भी बड़ी पहचान बनाई है, और लगातार नए रिकॉर्ड अपने नाम भी दर्ज किए हैं।
चीन
चीन में भी निजी कंपनियों का विस्तार
चीन ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को तेजी से बढ़ाया है।
वहां लैंडस्पेस, गैलेक्टिक एनर्जी, स्पेस पायनियर और आईस्पेस जैसी कई निजी कंपनियां रॉकेट विकसित कर चुकी हैं। इनमें कुछ कंपनियां सफलतापूर्वक सैटेलाइट को कक्षा में भेज चुकी हैं।
सरकारी अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ निजी कंपनियां भी अब चीन की अंतरिक्ष ताकत को लगातार मजबूत बना रही हैं, और नए अंतरिक्ष मिशनों पर तेजी से काम भी कर रही हैं।
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड की भी मजबूत पहचान
न्यूजीलैंड भी निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है।
यहां की रॉकेट लैब कंपनी का इलेक्ट्रॉन रॉकेट छोटे सैटेलाइट के लॉन्च के लिए दुनियाभर में इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी नियमित रूप से व्यावसायिक मिशन पूरे कर रही है।
हालांकि, रॉकेट लैब का मुख्यालय अमेरिका में है, लेकिन उसके शुरुआती सफल लॉन्च न्यूजीलैंड से ही किए गए थे, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में उसकी अलग पहचान बनी हुई है।
उपलब्धि
भारत के लिए क्यों है बड़ी उपलब्धि?
स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां निजी कंपनी ने सफलतापूर्वक ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है।
यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के बढ़ते भरोसे और तकनीकी क्षमता को दिखाती है।
इससे छोटे सैटेलाइट लॉन्च, वैश्विक ग्राहकों और अंतरिक्ष कारोबार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद मानी जा रही है, साथ ही विदेशी निवेश आकर्षित होने की संभावना भी पहले से बढ़ी है।
भविष्य
आगे और मजबूत होगा निजी अंतरिक्ष क्षेत्र
विक्रम-1 की सफलता के बाद भारत में कई नई निजी अंतरिक्ष कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
आने वाले वर्षों में और भारतीय कंपनियां अपने रॉकेट और अंतरिक्ष तकनीक विकसित कर सकती हैं। इससे देश में निवेश, रोजगार और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा, और भविष्य के कई बड़े मिशनों का हिस्सा भी बन सकेगा।