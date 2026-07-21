भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है

भारत समेत किन-किन देशों के पास है निजी अंतरिक्ष रॉकेट की क्षमता?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:20 am Jul 21, 202609:20 am

क्या है खबर?

भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने निजी रॉकेट विक्रम-1 का सफल लॉन्च कर नया इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की क्षमता रखती हैं। इस उपलब्धि को देश के बढ़ते अंतरिक्ष उद्योग और निजी क्षेत्र के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में नई पहचान बनी है।