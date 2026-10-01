इस दौरान रात के आसमान में ग्रहों की स्थिति बदलती दिखेगी

अक्टूबर महीने में कौन-कौन सी खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:03 pm Oct 01, 202607:03 pm

क्या है खबर?

आसमान और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अक्टूबर का महीना कई खास नजारे लेकर आ रहा है। इस दौरान रात के आसमान में ग्रहों की स्थिति बदलती दिखेगी और कई खगोलीय घटनाएं भी होंगी। अक्टूबर में शनि अपनी उल्टी दिशा में पहुंचेगा, दो प्रमुख उल्कापिंड वर्षा अपने चरम पर होंगी और बुध शाम के समय दिखाई देगा। इसके अलावा, अमावस्या और पूर्णिमा के कारण आसमान की रोशनी में भी बदलाव देखने को मिलेगा।