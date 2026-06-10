यह मिशन 2027 में पृथ्वी की कक्षा में कई अहम परीक्षण करेगा

नासा के आर्टेमिस-III मिशन में कौन-कौन से अंतरिक्ष यात्री हुए शामिल?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:33 am Jun 10, 202610:33 am

क्या है खबर?

नासा ने अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस-III मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों और एक बैकअप सदस्य की घोषणा कर दी है। यह मिशन 2027 में पृथ्वी की कक्षा में कई अहम परीक्षण करेगा, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए जरूरी होंगे। मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान को SLS रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह ब्लू ओरिजन और स्पेस-X के मानव लैंडर के साथ मिलन और डॉकिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का परीक्षण करेगा।