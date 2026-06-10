नासा के आर्टेमिस-III मिशन में कौन-कौन से अंतरिक्ष यात्री हुए शामिल?
क्या है खबर?
नासा ने अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस-III मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों और एक बैकअप सदस्य की घोषणा कर दी है। यह मिशन 2027 में पृथ्वी की कक्षा में कई अहम परीक्षण करेगा, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए जरूरी होंगे। मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान को SLS रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह ब्लू ओरिजन और स्पेस-X के मानव लैंडर के साथ मिलन और डॉकिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का परीक्षण करेगा।
रैंडी ब्रेस्निक
अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रैंडी ब्रेस्निक होंगे कमांडर
अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री रैंडी ब्रेस्निक इस मिशन के कमांडर होंगे। यह उनकी तीसरी अंतरिक्ष उड़ान होगी। वह पहले स्पेस शटल अटलांटिस और सोयुज मिशन के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) जा चुके हैं। ब्रेस्निक अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में कर्नल भी रह चुके हैं और कई तरह के विमानों को उड़ाने का अनुभव रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से वह आर्टेमिस कार्यक्रम से जुड़ी तकनीकों के विकास में भी योगदान दे रहे हैं।
लुका परमितानो
इटली के लुका परमितानो संभालेंगे पायलट की जिम्मेदारी
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के इटली के अंतरिक्ष यात्री लुका परमितानो मिशन के पायलट होंगे। यह उनकी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा होगी। वह पहले दो बार ISS जा चुके हैं और स्टेशन के कमांडर के रूप में भी काम कर चुके हैं। परमितानो पहले ESA अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें किसी आर्टेमिस मिशन में शामिल किया गया है। उनके पास वायु सेना और परीक्षण उड़ानों का लंबा अनुभव है, जो इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
फ्रैंक रुबियो
अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रुबियो लाएंगे लंबा अनुभव
नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रुबियो मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने 2022 से 2023 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लगातार 371 दिन बिताए थे, जो किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री की सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ानों में से एक है। रुबियो पेशे से डॉक्टर भी हैं और अमेरिकी सेना में लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं। उनका अनुभव मिशन के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों में मदद करेगा।
आंद्रे डगलस
अमेरिकी इंजीनियर आंद्रे डगलस की होगी पहली अंतरिक्ष उड़ान
नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री आंद्रे डगलस इस मिशन में मिशन स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाएंगे। यह उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान होगी। डगलस मैकेनिकल इंजीनियर हैं और सिस्टम इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी तटरक्षक बल और वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं में भी काम किया है। अंतरिक्ष प्रणालियों के डिजाइन और परीक्षण का उनका अनुभव मिशन के दौरान उपयोगी माना जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने कई उन्नत तकनीकी परियोजनाओं में भी योगदान दिया है।
मिशन
चंद्र मिशनों की राह तैयार करेगा आर्टेमिस-III
आर्टेमिस-III का मुख्य उद्देश्य भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए जरूरी तकनीकों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है। मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में लैंडर वाहनों के साथ मिलन और डॉकिंग का अभ्यास करेगा। अंतरिक्ष यात्री करीब दो सप्ताह तक अंतरिक्ष में रह सकते हैं। नासा का मानना है कि यह मिशन चंद्रमा पर स्थायी मानव मौजूदगी और भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।