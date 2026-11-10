गलत जगह रखने से इसकी हवा साफ करने की क्षमता घट सकती है

बेहतर असर के लिए घर में कहां रखें एयर प्यूरीफायर? जानें सही जगह

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:54 pm Nov 10, 202605:54 pm

क्या है खबर?

घर में एयर प्यूरीफायर लगाने के बाद यह जरूरी नहीं कि कमरे की सारी हवा साफ हो जाए। इसका पूरा फायदा तभी मिलता है, जब मशीन को सही जगह पर रखा जाए। अक्सर लोग इसे कमरे के किसी कोने में रख देते हैं, ताकि रास्ते में परेशानी न हो। हालांकि, गलत जगह रखने से इसकी हवा साफ करने की क्षमता घट सकती है। इसलिए मशीन लगाने से पहले कमरे की जगह और हवा के बहाव का ध्यान रखना चाहिए।