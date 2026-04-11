आर्टेमिस II मिशन सफल: नासा का अगला चंद्र मिशन कब होगा?
क्या है खबर?
नासा के आर्टेमिस II मिशन ने चंद्रमा का सफलतापूर्वक चक्कर लगाकर पृथ्वी पर वापसी कर ली है। यह अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रमा पर मानव वापसी के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का अगला मिशन आर्टेमिस III, 2027 में निर्धारित है। यह कमर्शियल लैंडर्स के साथ महत्वपूर्ण डॉकिंग क्षमताओं का परीक्षण करेगा। उम्मीद है कि आर्टेमिस IV के साथ 2028 में मानव चंद्रमा पर उतरेगा, जिसका उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव के पास दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करना होगा।
आर्टेमिस III
आर्टेमिस III में क्या होगा?
आर्टेमिस III मिशन सीधे तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर नहीं उतारेगा। इसके बजाय, यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी पूर्वाभ्यास के रूप में काम करेगा। नासा ने बताया, "आर्टेमिस III मिशन, ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार चालक दल को स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट के ऊपर लॉन्च करेगा, ताकि ओरियन और कमर्शियल अंतरिक्ष यानों के बीच मिलन और डॉकिंग क्षमताओं का परीक्षण किया जा सके, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने के लिए आवश्यक हैं।"
आर्टेमिस IV
चालक दल करेगा नए शोध
अगले साल आर्टेमिस III के बाद बहुप्रतीक्षित चंद्रयान आर्टेमिस IV को 2028 में भेजे जाने की संभावना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में इंजीनियरिंग और मानवीय प्रतिभा के सबसे जटिल उपक्रमों में से एक बताया। इस मिशन के 2 दल के सदस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग एक सप्ताह बिताकर वैज्ञानिक शोध करेंगे, फिर पृथ्वी पर वापसी के लिए अपने दल में शामिल होने के लिए चंद्र कक्षा में लौट आएंगे।