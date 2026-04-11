नासा 2028 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री उतारेगी

आर्टेमिस II मिशन सफल: नासा का अगला चंद्र मिशन कब होगा?

क्या है खबर?

नासा के आर्टेमिस II मिशन ने चंद्रमा का सफलतापूर्वक चक्कर लगाकर पृथ्वी पर वापसी कर ली है। यह अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रमा पर मानव वापसी के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का अगला मिशन आर्टेमिस III, 2027 में निर्धारित है। यह कमर्शियल लैंडर्स के साथ महत्वपूर्ण डॉकिंग क्षमताओं का परीक्षण करेगा। उम्मीद है कि आर्टेमिस IV के साथ 2028 में मानव चंद्रमा पर उतरेगा, जिसका उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव के पास दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करना होगा।