चार्जर या एडॉप्टर गर्म हो तो कब सावधान होना चाहिए?
क्या है खबर?
स्मार्टफोन चार्ज करते समय चार्जर या एडॉप्टर का हल्का गर्म होना आम बात है। चार्जिंग के दौरान बिजली को दूसरी ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया से थोड़ी गर्मी पैदा होती है। हालांकि, अगर एडॉप्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, हाथ लगाने पर असहज लगे या बार-बार जरूरत से ज्यादा गर्म होता रहे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति चार्जर, केबल, सॉकेट या बिजली से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकती है।
#1
हाथ लगाना मुश्किल हो तो सावधान रहें
अगर चार्जर इतना गर्म हो जाए कि उसे कुछ सेकंड से ज्यादा हाथ में रखना मुश्किल लगे, तो तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए।
खासकर चार्जिंग के दौरान एडॉप्टर से जलने जैसी गंध आए, धुआं दिखे या प्लास्टिक नरम होने लगे, तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें। ऐसे चार्जर का इस्तेमाल दोबारा करने से बचें।
इसे ठंडा होने दें और जरूरत पड़ने पर नया, अच्छी गुणवत्ता वाला चार्जर इस्तेमाल करें।
#2
बार-बार गर्म होने पर जांच कराएं
अगर चार्जर हर बार मोबाइल लगाते ही बहुत गर्म होने लगता है, तो समस्या केवल तापमान की नहीं हो सकती।
खराब या क्षतिग्रस्त केबल, ढीला सॉकेट या एडॉप्टर के अंदर खराबी भी इसकी वजह हो सकती है। ऐसे में दूसरे सुरक्षित केबल या सॉकेट से जांच की जा सकती है।
अगर इसके बाद भी एडॉप्टर जरूरत से ज्यादा गर्म हो, तो उसका इस्तेमाल बंद करके सर्विस सेंटर जाकर जांच कराना बेहतर है।
#3
चार्जिंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान
चार्जर को बिस्तर, तकिए या किसी ऐसी जगह पर रखकर फोन चार्ज न करें, जहां गर्मी बाहर न निकल सके।
चार्जिंग के दौरान एडॉप्टर को कपड़े से ढकना भी सही नहीं है। हमेशा सही क्षमता वाला और भरोसेमंद चार्जर इस्तेमाल करें।
अगर चार्जर गर्म होने के साथ आवाज करने लगे, चिंगारी दिखे या चार्जिंग बार-बार बंद हो, तो तुरंत प्लग निकाल दें और उसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले जांच जरूर कराएं।