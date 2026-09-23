स्मार्टफोन चार्ज करते समय चार्जर या एडॉप्टर का हल्का गर्म होना आम बात है

चार्जर या एडॉप्टर गर्म हो तो कब सावधान होना चाहिए?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:14 am Sep 23, 202609:14 am

क्या है खबर?

स्मार्टफोन चार्ज करते समय चार्जर या एडॉप्टर का हल्का गर्म होना आम बात है। चार्जिंग के दौरान बिजली को दूसरी ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया से थोड़ी गर्मी पैदा होती है। हालांकि, अगर एडॉप्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, हाथ लगाने पर असहज लगे या बार-बार जरूरत से ज्यादा गर्म होता रहे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति चार्जर, केबल, सॉकेट या बिजली से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकती है।