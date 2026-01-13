सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदते समय इन बातों का जरूर देना चाहिए ध्यान

सर्दियों में रूम हीटर खरीदते समय सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाजार में कई तरह के हीटर उपलब्ध हैं, लेकिन हर हीटर हर घर के लिए सही नहीं होता। गलत चुनाव से बिजली खर्च बढ़ सकता है और सुरक्षा का खतरा भी रहता है। इसलिए हीटर लेते समय बजट, कमरे का आकार, सेफ्टी फीचर्स और सेहत से जुड़े पहलुओं को समझना जरूरी है। सही हीटर न सिर्फ गर्मी देगा, बल्कि सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा।

#1 बजट और सुरक्षा पर रखें खास ध्यान रूम हीटर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है, इसलिए बजट के साथ सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत सस्ते हीटर में क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स की कमी हो सकती है। आमतौर पर 2,000 रुपये से 3,000 रुपये की रेंज में बेहतर विकल्प मिलते हैं। इस रेंज में थर्मल कट ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स होते हैं। थोड़ा ज्यादा खर्च करने से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और आग लगने का खतरा कम हो जाता है।

#2 कमरे के साइज के अनुसार हीटर चुनें रूम हीटर चुनते समय आपके कमरे का आकार सबसे ज्यादा अहम होता है। छोटे कमरे के लिए कम पावर वाला हीटर पर्याप्त रहता है। लगभग 100 स्क्वेयर फीट के कमरे में 750W का हीटर ठीक रहता है। बड़े कमरे में ज्यादा पावर की जरूरत होती है। करीब 170 स्क्वेयर फीट तक के लिए 1,500W बेहतर होता है। कम पावर वाला हीटर बड़े कमरे में लगाने से गर्मी कम होती है।

