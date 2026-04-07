व्हाट्सऐप चैनल सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रहा है

व्हाट्सऐप पर जल्द मिलेगा चैनल्स से कमाई करने का माैका, जानिए कैसे करेगा काम

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप चैनल सब्सक्रिप्शन नामक एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इससे यूजर अपने पसंदीदा चैनल्स को सब्सक्राइब करके एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही यह फीचर चैनल मालिक अपने सब्सक्राइबर से कमाई करने का भी मौका देगा। यह फीचर अभी विकास के चरण में है और बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका उद्देश्य चैनल निर्माताओं को सशुल्क सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रदान करके अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने में मदद करना है।