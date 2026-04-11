व्हाट्सऐप पर बिना सेव किए नंबरों के स्टेटस अपडेट दिखाई देंगे

व्हाट्सऐप पर जल्द आएगा नया फीचर, देख सकेंगे अनजान नंबरों से आने वाले स्टेटस अपडेट

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप एंड्रॉयड वर्जन के लिए एक नए फीचर पेश किया है, जिससे आप उन फोन नंबरों के स्टेटस अपडेट देख सकते हैं, जिन्हें सेव नहीं किया है। इसे बीटा वर्जन 2.26.14.9 में देखा गया है। इस अपडेट का उद्देश्य यूजर अनुभव को बेहतर बनाना है, ताकि यह पहचानना आसान हो जाए कि स्टेटस अपडेट हाल ही में बातचीत करने वालों द्वारा शेयर किए गए हैं या नहीं। यह फीचर आने वाले दिनों में अधिक यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा।