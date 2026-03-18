व्हाट्सऐप में आएगा नया फीचर, शोर में भी अच्छी कॉल क्वालिटी पाएंगे यूजर्स

मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप अब कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर पर काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी एक ऐसा फीचर ला सकती है जो शोर वाली जगहों पर भी आवाज को साफ और समझने लायक बनाएगा। यह फीचर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा, जो ट्रैफिक, हवा या भीड़भाड़ वाली जगहों से कॉल करते हैं और बातचीत में दिक्कत महसूस करते हैं, जिससे कॉलिंग अनुभव बेहतर होगा।

बीटा वर्जन बीटा वर्जन में दिखा नया फीचर यह नया फीचर व्हाट्सऐप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.11.8 में देखा गया है। इसमें वॉयस और वीडियो कॉल के लिए बिल्ट-इन नॉइज सप्रेशन सिस्टम शामिल है। कॉल शुरू होते ही यह नया फीचर अपने आप एक्टिव हो जाएगा और बैकग्राउंड की अनचाही आवाजों को कम करेगा। इससे यूजर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देगी और बातचीत बिना रुकावट के आसानी से हो सकेगी, जिससे कॉल की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी।

काम कैसे काम करेगा यह फीचर? यह टेक्नोलॉजी रियल टाइम में ट्रैफिक, हवा या आसपास की आवाजों को पहचानकर उन्हें कम कर देती है। खास बात यह है कि यह प्रोसेस फोन के अंदर ही होता है, जिससे डाटा सुरक्षित रहता है और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही, यूजर्स को स्क्रीन पर एक छोटा मैसेज भी दिखेगा, जिससे पता चलेगा कि नॉइज कैंसलेशन फीचर एक्टिव है और ठीक से काम कर रहा है।

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