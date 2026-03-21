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व्हाट्सऐप 21 भाषाओं में मैसेज का करेगा ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन, आईफोन में मिलेगी सुविधा
व्हाट्सऐप ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन की सुविधा पर काम कर रहा है

व्हाट्सऐप 21 भाषाओं में मैसेज का करेगा ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन, आईफोन में मिलेगी सुविधा

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 21, 2026
03:44 pm
क्या है खबर?

व्हाट्सऐप आईफोन यूजर्स के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो मैसेज को 21 भाषाओं में ऑटोमैटिक रूप से ट्रांसलेट करेगा। इस फीचर को WABetaInfo द्वारा iOS बीटा अपडेट में देखा गया। इसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं में संचार को आसान बनाना और मैनुअल ट्रांसलेशन की आवश्यकता को समाप्त करना है। यह आगामी फीचर चैट सेटिंग्स में एकीकृत किया जाएगा, जिससे यूजर आसानी से ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन को इनेबल कर सकेंगे।

बदलाव 

क्या होगा ट्रांसलेशन में बदलाव?

प्लेटफॉर्म का नया फीचर आने वाले मैसेज को पसंदीदा भाषा में ऑटोमैटिक रूप से ट्रांसलेट करके यूजर की सुविधा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। यह वर्तमान तरीके से एक बड़ा सुधार होगा, जिसमें मैसेज का चयन करना होता है और अनुवाद के लिए 'ट्रांसलेट' विकल्प पर क्लिक करना होता है। आगामी फीचर ऐपल API के साथ काम करेगा, जिससे सुनिश्चित होगा कि अनुवाद की प्रक्रिया डिवाइस पर ही हो और चैट की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बनी रहे।

ऑफलाइन 

बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे ट्रांसलेट 

पहले चरण में व्हाट्सऐप का यह फीचर लगभग 21 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। कंपनी यूजर्स को ऑफलाइन उपयोग के लिए भाषा पैक डाउनलोड करने की सुविधा भी देने की योजना बना रही है, जिससे वे इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी ट्रांसलेट कर सकेंगे। ट्रांसलेशन ऑटोमैटिक रूप से दिखाई देंगे, लेकिन यूजर्स चाहें तो मूल मैसेज देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रांसलेट हटा सकते हैं। इस तरह, चैट को प्रदर्शित करने के तरीके पर पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित होगा।

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