व्हाट्सऐप 21 भाषाओं में मैसेज का करेगा ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन, आईफोन में मिलेगी सुविधा

प्लेटफॉर्म का नया फीचर आने वाले मैसेज को पसंदीदा भाषा में ऑटोमैटिक रूप से ट्रांसलेट करके यूजर की सुविधा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। यह वर्तमान तरीके से एक बड़ा सुधार होगा, जिसमें मैसेज का चयन करना होता है और अनुवाद के लिए 'ट्रांसलेट' विकल्प पर क्लिक करना होता है। आगामी फीचर ऐपल API के साथ काम करेगा, जिससे सुनिश्चित होगा कि अनुवाद की प्रक्रिया डिवाइस पर ही हो और चैट की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बनी रहे।

ऑफलाइन

बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे ट्रांसलेट

पहले चरण में व्हाट्सऐप का यह फीचर लगभग 21 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। कंपनी यूजर्स को ऑफलाइन उपयोग के लिए भाषा पैक डाउनलोड करने की सुविधा भी देने की योजना बना रही है, जिससे वे इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी ट्रांसलेट कर सकेंगे। ट्रांसलेशन ऑटोमैटिक रूप से दिखाई देंगे, लेकिन यूजर्स चाहें तो मूल मैसेज देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रांसलेट हटा सकते हैं। इस तरह, चैट को प्रदर्शित करने के तरीके पर पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित होगा।