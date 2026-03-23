व्हाट्सऐप के वॉयस मैसेज प्लेयर को मिलेगा लिक्विड ग्लास जैसा लुक, जानिए क्या मिलेंगे बदलाव
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप अपने वॉयस मैसेज प्लेयर में लिक्विड ग्लास डिजाइन लाने वाले एक नए फीचर पर काम कर रहा है। यह अपडेट इंटरफेस को आधुनिक बनाएगा और उपयोगिता में सुधार करेगा। इससे यूजर्स के लिए वॉयस नोट को नेविगेट करना और नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। साथ ही यह इंटरफेस हेडर, टैब बार और एक्शन बटन में भी सुधार लाता है। मेटा के इस प्लेटफॉर्म पर फीचर अभी विकास के चरण में है और बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है।
बदलाव
वायस मैसेज में क्या मिलेंगे बदलाव?
मौजूदा प्लेबैक बार में बाईं ओर भेजने वाले की प्रोफाइल इमेज और दाईं ओर वॉयस मैसेज को पॉज या स्टॉप करने के कंट्रोल दिखाई देते हैं, जो लिक्विड ग्लास डिजाइन के अनुरूप नहीं है, जिसे बदलने की योजना है। कंपनी एक नया प्लेबैक बार पेश करेगी। नए प्लेबैक बार से एक साधारण टैप से वॉयस मैसेज को 5 सेकेंड पीछे रिवाइंड कर सकेंगे। वॉयस मैसेज की प्रगति प्रोफाइल पिक्चर के आकार से मेल खाते हुए गोलाकार पैटर्न में दिखाई देगी।
उपलब्धता
ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है फीचर
हाल ही में कुछ बिजनेस अकाउंट्स में उपलब्ध कराया गया लिक्विड ग्लास इंटरफेस में पारदर्शी एलिमेंट और लेयर्ड डेप्थ इफेक्ट शामिल हैं। इस डिजाइन का उद्देश्य ऐप को अधिक आकर्षक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। इसके संभावित लाभों के बावजूद लिक्विड ग्लास इंटरफेस अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि व्हाट्सऐप एक सहज अनुभव के लिए इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इसमें चैट के बाहर वॉयस मैसेज दिखाने के तरीके में सुधार भी शामिल है।