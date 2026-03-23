व्हाट्सऐप वॉयस मैसेज के लिए लिक्विड ग्लास फीचर पर काम कर रहा है

व्हाट्सऐप के वॉयस मैसेज प्लेयर को मिलेगा लिक्विड ग्लास जैसा लुक, जानिए क्या मिलेंगे बदलाव

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप अपने वॉयस मैसेज प्लेयर में लिक्विड ग्लास डिजाइन लाने वाले एक नए फीचर पर काम कर रहा है। यह अपडेट इंटरफेस को आधुनिक बनाएगा और उपयोगिता में सुधार करेगा। इससे यूजर्स के लिए वॉयस नोट को नेविगेट करना और नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। साथ ही यह इंटरफेस हेडर, टैब बार और एक्शन बटन में भी सुधार लाता है। मेटा के इस प्लेटफॉर्म पर फीचर अभी विकास के चरण में है और बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है।