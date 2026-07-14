व्हाट्सऐप जल्द अपना बैकअप स्टोरेज सिस्टम पेश कर सकता है

व्हाट्सऐप जल्द ही आईफोन यूजर्स को दे सकता है बैकअप के लिए स्टोरेज सुविधा

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप जल्द ही गूगल ड्राइव और आईक्लाउड के अलावा खुद के क्लाउड पर चैट्स का बैकअप लेने की सुविधा दे सकता है। अप्रैल में आई रिपोर्ट्स से पता चला था कि यह एंड्रॉयड के लिए क्लाउड बैकअप सिस्टम बना रहा है, जिससे यूजर्स को गूगल ड्राइव का एक विकल्प मिल सके। अब नई रिपोर्ट से पता चला है कि ऐप का क्लाउड बैकअप विकल्प आईफोन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा, जो अभी अपना डाटा आईक्लाउड पर बैकअप करते हैं।