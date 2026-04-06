व्हाट्सऐप नॉइज कैंसलेशन फीचर पर काम कर रहा है

व्हाट्सऐप कॉल पर साफ सुनाई देगी आवाज, नए फीचर पर चल रहा काम

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप वॉयस और वीडियो कॉल के लिए एक नए नॉइज कैंसलेशन फीचर के साथ कॉल गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर फिलहाल सीमित संख्या में एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य बातचीत के दौरान बैकग्राउंड आवाज को कम करना है। यह उनके लिए उपयोगी हो सकता है, जो अक्सर शोरगुल वाले माहौल में कॉल करते हैं, क्योंकि यह आस-पास की आवाजों को फिल्टर करता है।