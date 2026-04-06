व्हाट्सऐप कॉल पर साफ सुनाई देगी आवाज, नए फीचर पर चल रहा काम
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप वॉयस और वीडियो कॉल के लिए एक नए नॉइज कैंसलेशन फीचर के साथ कॉल गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर फिलहाल सीमित संख्या में एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य बातचीत के दौरान बैकग्राउंड आवाज को कम करना है। यह उनके लिए उपयोगी हो सकता है, जो अक्सर शोरगुल वाले माहौल में कॉल करते हैं, क्योंकि यह आस-पास की आवाजों को फिल्टर करता है।
फायदा
फीचर का क्या होगा फायदा?
व्हाट्सऐप में एक बिल्ट-इन नॉइज कैंसलेशन विकल्प पेश किया जा रहा है, जो अनावश्यक बैकग्राउंड आवाजों को अपने आप फिल्टर कर देगा। इसमें ट्रैफिक का शोर, हवा या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर होने वाली बातचीत जैसी आम परेशानियां शामिल हैं। यह सिस्टम रियल टाइम में काम करता है, जिससे बोलने वाले की आवाज साफ बनी रहती है और ध्यान भटकाने वाली आवाजें कम से कम होती हैं। इसका मकसद बातचीत को ज्यादा स्वाभाविक और समझने में आसान बनाना है।
तरीका
ऐसे काम करेगा यह फीचर
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ बीटा यूजर्स अब कॉलिंग इंटरफेस में एक नया विकल्प देख सकते हैं, जो उन्हें नॉइज कैंसलेशन को चालू या कंट्रोल करने की अनुमति देता है। अधिकांश मामलों में यह सुविधा डिफॉल्ट रूप से चालू होती है। इसलिए, यह कॉल शुरू होने पर ऑटोमैटिक रूप से सक्रिय हो जाती है, चाहे वह वॉयस कॉल हो या वीडियो कॉल। यह तकनीक शोर को पहचानकर उसे हटा देती है, जबकि बोलने वाले की आवाज साफ बनी रहती है।