व्हाट्सऐप ने यूजर्स के लिए खोला सुरक्षा का नया रास्ता, अब ऐसे सुरक्षित होगा अकाउंट

व्हाट्सऐप के पासकी फीचर में यूजर्स अपने एंड्रॉयड या आईफोन की मौजूदा सुरक्षा का इस्तेमाल कर सकेंगे।

इसमें फेस ID, फिंगरप्रिंट या स्क्रीन लॉक शामिल हो सकता है। एक अकाउंट पर कई पासकी जोड़ने से अलग-अलग डिवाइस से लॉगिन करना आसान होगा। खास बात यह है कि पासकी के लिए SMS कोड किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती।

यूजर्स सेटिंग्स, एकाउंट और पासकी में जाकर अपनी पासकी जोड़ या मैनेज कर सकते हैं।