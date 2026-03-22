व्हाट्सऐप पर पढ़ने के बाद डिलीट हो जाएगा मैसेज, नए फीचर पर चल रहा काम
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप अपने गायब होने वाले मैसेज फीचर के लिए एक बड़ा प्राइवेसी अपग्रेड विकसित कर रहा है, जिससे यूजर्स मैसेज पढ़ने के कुछ ही समय बाद उसे अपने आप डिलीट कर सकेंगे। WABetaInfo ने ऐप के लेटेस्ट बीटा बिल्ड में 'आफ्टर रीडिंग' नामक इस नए फीचर को देखा है और यह जल्द ही मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप में उपलब्ध हो सकता है। इसका उद्देश्य यूजर्स को अपनी चैट पर अधिक कंट्रोल देना है।
समाधान
संवेदनशील जानकारी रहेगी गोपनीय
व्हाट्सऐप में फिलहाल 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का डिसअपीयरिंग मैसेज टाइमर चालू करने की सुविधा है, जिससे भेजे गए मैसेज उस समय सीमा के भीतर गायब हो जाएंगे। यह OTP, वेरिफिकेशन कोड या अन्य गोपनीय जानकारी शेयर करने के लिए सही नहीं है। इसे हल करने के लिए प्लेटफॉर्म 'आफ्टर रीडिंग' विकल्प पर काम कर रहा है। इससे सुनिश्चित होगा कि मैसेज देखे जाने के तुरंत बाद गायब हो जाए और गलत हाथों में न पड़े।
तरीका
ऐसे काम करेगा यह फीचर
'आफ्टर रीडिंग' फीचर मैसेज भेजने वाले की चैट से मैसेज भेजने के 15 मिनट बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर, प्राप्तकर्ता मैसेज पढ़ लेता है तो वह 15 मिनट बाद उसकी चैट से गायब हो जाएगा। अगर, मैसेज नहीं पढ़ा जाता है तो वह 24 घंटे बाद गायब हो जाएगा। इससे यूजर्स को चैट में अपने मैसेज की दृश्यता और गोपनीयता पर अधिक नियंत्रण मिलता है। फीचर रीड रिसीट्स बंद होने पर भी काम करेगा।