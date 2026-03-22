व्हाट्सऐप पर पढ़ने के बाद डिलीट हो जाएगा मैसेज, नए फीचर पर चल रहा काम

समाधान

संवेदनशील जानकारी रहेगी गोपनीय

व्हाट्सऐप में फिलहाल 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का डिसअपीयरिंग मैसेज टाइमर चालू करने की सुविधा है, जिससे भेजे गए मैसेज उस समय सीमा के भीतर गायब हो जाएंगे। यह OTP, वेरिफिकेशन कोड या अन्य गोपनीय जानकारी शेयर करने के लिए सही नहीं है। इसे हल करने के लिए प्लेटफॉर्म 'आफ्टर रीडिंग' विकल्प पर काम कर रहा है। इससे सुनिश्चित होगा कि मैसेज देखे जाने के तुरंत बाद गायब हो जाए और गलत हाथों में न पड़े।