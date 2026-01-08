व्हाट्सऐप ने ग्रुप चैट के लिए नए फीचर्स किए लॉन्च, जानिए क्या कुछ मिला 

व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म में लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है। कंपनी ने बीते दिन ग्रुप चैट के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं, जिससे बातचीत का तरीका पहले से अधिक मजेदार और उपयोगी हो गया है। इन नए अपडेट्स के तहत मेंबर टैग, टेक्स्ट स्टिकर और इवेंट रिमाइंडर जैसे विकल्प जोड़े गए हैं। व्हाट्सऐप का कहना है कि ये फीचर्स ग्रुप में जुड़े रहने और अपनी बात बेहतर तरीके से रखने में मदद करेंगे।

टैग मेंबर टैग से पहचान होगी आसान नए फीचर में मेंबर टैग का विकल्प दिया गया है, जिससे ग्रुप चैट में हर सदस्य अपनी भूमिका बता सकता है। अब यूजर खुद को अलग-अलग ग्रुप में अलग टैग दे सकते हैं। जैसे किसी फैमिली ग्रुप में 'पापा' और किसी स्पोर्ट्स ग्रुप में 'गोलकीपर' लिखा जा सकता है। इससे ग्रुप में बातचीत का कॉन्टेक्स्ट साफ रहता है। यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है, ताकि लोग आसानी से इसका इस्तेमाल सीख सकें।

स्टिकर टेक्स्ट स्टिकर से मैसेज होंगे खास व्हाट्सऐप ने टेक्स्ट स्टिकर का नया फीचर भी जोड़ा है। इसके जरिए यूजर किसी भी शब्द या छोटे वाक्य को सीधे स्टिकर में बदल सकते हैं। इसके लिए स्टिकर सर्च में अपना टेक्स्ट टाइप करना होगा। तैयार स्टिकर को चैट में भेजने के साथ-साथ अपने स्टिकर पैक में भी सेव किया जा सकता है। इससे जरूरी या मजेदार मैसेज ज्यादा आकर्षक तरीके से भेजे जा सकेंगे और ग्रुप चैट पहले से ज्यादा एक्सप्रेसिव बन जाएगी।

Advertisement