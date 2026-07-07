व्हाट्सऐप ने भारत में लॉन्च किया मेटा बिजनेस एजेंट

व्हाट्सऐप ने भारत में लॉन्च किया मेटा बिजनेस एजेंट, क्या करेगा यह काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:24 pm Jul 07, 202606:24 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने भारत में मेटा बिजनेस एजेंट लॉन्च कर दिया है। यह AI आधारित नया टूल कारोबारियों को ग्राहकों से 24 घंटे बातचीत करने, सवालों के जवाब देने और कई जरूरी काम अपने आप करने में मदद करेगा। इसकी घोषणा मुंबई में आयोजित व्हाट्सऐप बिजनेस समिट के दौरान की गई है। कंपनी का कहना है कि इससे छोटे और बड़े दोनों तरह के कारोबार ग्राहकों को बेहतर और तेज सेवा दे सकेंगे, जिससे उनका काम पहले से अधिक आसान होगा।