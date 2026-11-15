व्हाट्सऐप जैप्स नाम का फीचर ला रहा है

व्हाट्सऐप ला रहा इंस्टग्राम के इंस्टेंट्स जैसा फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स को जल्द ही 'जैप्स' नाम का एक फीचर मिल सकता है, जो 'इंस्टेंट्स' जैसा होगा। इसकी मदद से यूजर्स एक-दूसरे को ऐसे फोटो और वीडियो भेज सकेंगे, जो कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। 'इंस्टेंट्स' फीचर इंस्टाग्राम ने इस साल 13 मई को पेश किया था। इसे खास तौर पर अपने करीबी दोस्तों और आपसी फॉलोअर्स के साथ कैजुअल, बिना एडिट किए गए और तुरंत लिए गए फोटो शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है।