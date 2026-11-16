व्हाट्सऐप iOS पर ला रहा लिक्विड ग्लास से जुड़े और अपडेट, जानें क्या-क्या बदलेगा

WABetaInfo ने iOS के लिए व्हाट्सऐप बीटा वर्जन 26.45.10.70 में ये बदलाव देखे हैं, जो टेस्टफ्लाइट के जरिए उपलब्ध है। इस अपडेट में चैट इंफो स्क्रीन और ड्रॉइंग एडिटर का नया रूप देखने को मिलता है।

हालांकि, अभी यह कुछ ही बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।

यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही चैट लिस्ट, टैब बार, नेविगेशन बार और मैसेज मेन्यू में 'लिक्विड ग्लास' ला चुका है। केवल चैट इंफो स्क्रीन और ड्रॉइंग एडिटर इससे बचे हुए थे।