व्हाट्सऐप स्टेटस अपडेट में ला रहा क्लोज फ्रेंड्स फीचर, इंस्टाग्राम जैसी होगी सुविधा

क्या है खबर?

मेटा अपने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर इंस्टाग्राम जैसा एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रही है। वह अपने स्टेटस अपडेट के लिए क्लोज फ्रेंड्स फीचर पर काम कर रही है। WABetaInfo के अनुसार, यह स्टेटस अपडेट के लिए कस्टम लिस्ट बनाने की अनुमति देता है, जिससे वे कॉन्टैक्ट्स को व्यवस्थित लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इससे सभी कॉन्टैक्ट्स के साथ अपडेट शेयर करने या बार-बार प्राइवेसी सेटिंग्स बदलने के बजाय चुनिंदा लोगों के साथ ही शेयर कर सकेंगे।