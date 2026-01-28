व्हाट्सऐप ने साइबर सुरक्षा के लिए नई सेटिंग पेश की है

व्हाट्सऐप ने साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए पेश किया नया फीचर, जानिए इसका फायदा

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप की गोपनीयता के झूठे दावाें को लेकर दायर मुकदमे के बाद मेटा ने यूजर्स को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक नई सेटिंग शुरू की है। यह एक क्लिक में कई सुरक्षा उपायों को एक्टिव करता है। स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स नामक इस फीचर के तहत अनजान लोगों के मीडिया और अटैचमेंट को ऑटोमैटिक ब्लॉक करने और कॉल साइलेंट करने जैसी पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत लिंक प्रीव्यू बंद करने और अज्ञात मैसेज ब्लॉक कर दिए जाते हैं।