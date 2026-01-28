व्हाट्सऐप ने साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए पेश किया नया फीचर, जानिए इसका फायदा
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप की गोपनीयता के झूठे दावाें को लेकर दायर मुकदमे के बाद मेटा ने यूजर्स को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक नई सेटिंग शुरू की है। यह एक क्लिक में कई सुरक्षा उपायों को एक्टिव करता है। स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स नामक इस फीचर के तहत अनजान लोगों के मीडिया और अटैचमेंट को ऑटोमैटिक ब्लॉक करने और कॉल साइलेंट करने जैसी पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत लिंक प्रीव्यू बंद करने और अज्ञात मैसेज ब्लॉक कर दिए जाते हैं।
पाबंदी
जानकारों तक सीमित रहेगी आपकी जानकारी
जब कोई इस विकल्प को चालू करता है तो डिफॉल्ट रूप से टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू हो जाता है। साथ ही सुरक्षा नोटिफिकेशन भी मिलती हैं, जो चैट करने वाले व्यक्ति के पासवर्ड में बदलाव होने पर आपको सूचित करती हैं। व्हाट्सऐप लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस, प्रोफाइल फोटो, आपके बारे में जानकारी और प्रोफाइल पर मौजूद लिंक को केवल आपके कॉन्टैक्ट्स तक सीमित कर देता है। यह फीचर आपके कॉन्टैक्ट्स को ही आपको ग्रुप्स में जोड़ने की अनुमति देता है।
तरीका
ऐसे चालू कर सकते हैं यह सेटिंग
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी विकल्प पर क्लिक करें और एडवांस पर टैप करने के बाद स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स को ऑन कर दें। मेटा ने बताया कि यूजर इस सेटिंग को केवल अपने प्राथमिक डिवाइस से ही बदल सकते हैं। वेब वर्जन या विंडोज से नहीं बदला जा सकता। कंपनी ने कहा है, "स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स एक वैकल्पिक, लॉकडाउन-स्टाइल की सुरक्षा सुविधा है, जिसे चालू कर साइबर हमलों से सुरक्षित रह सकते हैं।"