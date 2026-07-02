यूजरनेम फीचर पर उठे सवाल

व्हाट्सऐप ने यूजरनेम फीचर से जुड़े सुरक्षा सवालों पर क्या दी सफाई?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:45 am Jul 02, 202611:45 am

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप ने यूजरनेम फीचर पेश करने की घोषणा की है। इसके लिए कंपनी ने यूजर्स को अपना यूजरनेम रिजर्व करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। फीचर सामने आते ही इससे जुड़े सुरक्षा जोखिमों को लेकर सवाल उठने लगे। केंद्र सरकार ने भी अगली समीक्षा पूरी होने तक इस फीचर के रोलआउट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके बाद व्हाट्सऐप ने सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर अपनी सफाई जारी की है।